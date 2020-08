Corona-Proteste in Berlin

Am "Querdenken"-Camp herrscht Misstrauen und Uneinigkeit

Corona-Leugner, Impfgegner und kritische Stimmen: t-online.de die Menschen im Berliner "Querdenken"-Camp getroffen und erfahren, was sie fordern. (Quelle: t-online.de)

Eine geplante Demonstration von Corona-Gegner in Berlin sorgt derzeit landesweit für Aufsehen. t-online.de hat sich im "Querdenken"-Camp vor dem Kanzleramt umgeschaut und mit den Demonstranten gesprochen. (Quelle: t-online.de)

"Querdenken"-Camp in Berlin: Die eine Masse gibt es nicht

Die nächste Corona-Demo in Berlin findet nun doch statt. Tausende Gegner der Maßnahmen sind bereits in der Hauptstadt. t-online.de hat sich vor Ort umgeschaut und mit den Demonstranten gesprochen.

Das Berliner Verwaltungsgericht hat das Verbot der umstrittenen Corona-Demonstration gekippt. Die Veranstaltung darf nun unter strengen Auflagen stattfinden.

Das ursprüngliche Verbot durch die Polizei hatte zuvor für große Aufregung gesorgt. Seit Donnerstag sind mehr als 5.000 neue Demonstrationen für das Wochenende angemeldet worden.

Seit einigen Tagen schon campieren derweil am Kanzleramt Gegner der Corona-Maßnahmen und potentielle Demonstrationsteilnehmer. Wie es vor Ort zugeht und was die Menschen am t-online.de-Mikrofon zu sagen haben, sehen Sie oben im Video. Sie finden den Beitrag auch hier.