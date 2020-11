Wirbel um Virologen

Drosten sagt Auftritt bei Union ab – und kritisiert "Bild"-Zeitung

18.11.2020, 00:14 Uhr | dpa, aj

Christian Drosten sollte an einer Fraktionssitzung der Union zum Thema Corona-Maßnahmen teilnehmen. Doch die "Bild"-Zeitung berichtete, es habe Widerstand gegen die Einladung gegeben. Nun hat der Virologe den Auftritt abgesagt.

Der Virologe Christian Drosten hat nach eigenen Angaben die geplante Teilnahme an einer Sitzung der Unionsfraktion am Dienstag im Bundestag abgesagt. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung gab es am Dienstag von Abgeordneten heftigen Widerstand gegen die Einladung. Wie die Zeitung erfuhr, wurde der Termin "im gegenseitigen Einvernehmen" gestrichen.

Drosten schrieb auf Twitter: "Ich habe selbst abgesagt, weil @Bild das Thema meines lange geplanten Auftritts vor der Fraktion schon im Vorfeld falsch darstellte und auf diese Weise hier Hassbotschaften gegen mich provozierte."

Später lieferte sich Drosten zudem auf Twitter einen Schlagabtausch mit dem Journalisten Jan Fleischhauer. Dieser hatte infrage gestellt, warum der Virologe einen Tweet des Bild-Journalisten zu dem Thema zunächst noch geteilt hatte.

Mein Retweet kam heute morgen, ca. 12 h her. Und er wurde auch ohne Kommentar nicht missverstanden. #erstrecherchierendannhashtagsmachen https://t.co/B8AFHLR5mZ — Christian Drosten (@c_drosten) November 17, 2020

Genau. Das muss man eigentlich gar nicht erklären. Man sieht es in der timeline. — Christian Drosten (@c_drosten) November 17, 2020

An diesem Mittwoch wird in Bundestag und Bundesrat über weitere Änderungen am Infektionsschutzgesetz abgestimmt. Es geht dabei um die rechtlichen Grundlagen für die Corona-Maßnahmen. Die Gesetzesreform ist umstritten.