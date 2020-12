Krankenhaus Zittau

Sächsische Klinik bestätigt Triage wegen Corona

Triage wegen Corona: Im Krankenhaus in Zittau mussten Ärzte schon mehrfach entscheiden, wer Sauerstoff bekommen kann und wer nicht. Die Situation in den Krankenhäusern in Sachsen ist sehr angespannt. (Symbolfoto) (Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild)

Viele Kliniken sind wegen Corona überlastet. Der Chef eines Krankenhauses in Sachsen räumt nun ein, dass in seinem Haus Ärzte schon mehrfach in eine schwere Entscheidung treffen mussten: Wer behandelt wird und wer nicht.



Erstmals sagt ein Ärztlicher Direktor öffentlich, dass in seiner Klinik Ärzte vor der Entscheidung stehen, welchem Patienten sie helfen und welchem nicht. Dr. Mathias Mengel, Ärztlicher Direktor des Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH, erklärte in einem Video-Forum am Dienstagabend, dass im Krankenhaus Zittau schon mehrfach triagiert werden musste. Es haben nicht genug Beatmungsbetten zur Verfügung gestanden. Der Fachbegriff Triage stammt vom französischen Verb "trier", das "sortieren" oder "aussuchen" bedeutet.

"Wir waren in den vergangenen Tagen schon mehrere Male in der Situation, dass wir entscheiden mussten, wer Sauerstoff bekommt und wer nicht", bestätigte Mengel t-online. Mengel sagte, ein kleines Team entscheide kurzfristig. Es werde versucht, den Patienten, für den es keine Versorgung gibt, in eine andere Klinik zu verlegen. "Aber wir sind im Epizentum, und ganz Westsachsen ist voll, manche Häuser nehmen gar nicht auf." Die Entscheidung könne auch bedeuten, dass es für einen nicht verlegungsfähigen Patienten dann keine entsprechende Hilfe mehr geben könne. Mengel berichtete von ersten Überlegungen, Patienten in größerem Stil in andere Bundesländer zu verlegen. Zuerst hatte der Deutschlandfunk-Reporter Alexander Moritz über den Fall berichtet.

Keine explizite gesetzliche Regelung für Triage

Ein Triage-Gesetz gibt es in Deutschland nicht. Es ist also nicht explizit gesetzlich geregelt, wie Ärzte in Notfallsituation über Leben und Tod entscheiden müssen. Sieben medizinische Fachgesellschaften – unter anderem die Gesellschaft der Intensivmediziner DIVI – haben aber schon im März entsprechende Handlungsempfehlungen für die Triage in Corona-Zeiten erarbeitet. Sie sollen die behandelnden Ärzte bei den schwierigen Entscheidungen unterstützen.

In den Handlungsempfehlungen heißt es etwa: "Die Priorisierung von Patienten sollte sich deshalb am Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht orientieren, was nicht eine Entscheidung im Sinne der 'best choice' bedeutet, sondern vielmehr den Verzicht auf Behandlung derer, bei denen keine oder nur eine sehr geringe Erfolgsaussicht besteht".



Im Landkreis Görlitz, zu dem Zittau gehört, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 645 je 100.000 Einwohnern. Dem Kreis zufolge wurden mit Stand Dienstagmittag 263 Corona-Patienten stationär in den Kliniken des Landkreises Görlitz behandelt, 25 davon intensivmedizinisch. Gestorben sind mit und am Coronavirus in dem Landkreis bisher 262 Menschen.



Am Dienstag berichtete das Gesundheitsamt von 14 neuen Todesfällen. Acht der Toten wären älter als 80 Jahre, aber auch eine 53-jährige Frau und ein 43-jähriger Mann starben am Dienstag.