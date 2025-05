Konzern muss alle Mitarbeiter in Zwangsurlaub schicken

Wirtschaftskrise in Russland

Seit dem Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 hat der russische Präsident Wladimir Putin die Wirtschaft seines Landes auf Kriegswirtschaft umgestellt. Gemäß der Statistik wuchs das russische Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 sogar um 3,6 Prozent. Dennoch betonen Experten häufig, dass die russische Volkswirtschaft an einem tiefen Abgrund steht. Einzelne Branchen drohen durch den Wegfall wichtiger Exportmärkte stark zu schrumpfen oder sogar ganz einzubrechen.

Nun gab Rostselmasch, eines der größten Unternehmen im Agrarsektor, bekannt, dass es seine insgesamt 15.000 Mitarbeiter für einen Monat beurlaubt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Rostow am Don, unweit der ukrainischen Grenze, und ist der größte Hersteller landwirtschaftlicher Maschinen in Russland.