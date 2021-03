LIVESpahn und Wieler zur Corona-Lage

RKI-Chef: "Wir werden in neue Phase der Pandemie eintreten"

Wohin steuert das Infektionsgeschehen in Deutschland? Und wie geht es mit der Impfkampagne weiter? Darüber informieren Gesundheitsminister Spahn und RKI-Präsident Wieler in Berlin. Die Pressekonferenz live.

Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen informieren Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, zur Minute in Berlin über die aktuelle Corona-Lage. Im Zentrum stehen neben dem Infektionsgeschehen das Impftempo und der erst für Mitte April avisierte Start von Impfungen in normalen Arztpraxen. Für die Ärzteschaft spricht Anke Richter-Scheer, Vorstandsmitglied des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Livestream oder hier im Liveticker:



10.52 Uhr: Spahn spricht auf Nachfrage auch über den Maskenskandal in der Union. Er halte es für normal, sagt der Gesundheitsminister, wenn jemand Hinweise gebe, dass es da Maskenangebote gebe. "Davon aber deutlich zu unterscheiden ist, was mit Korruption und Vorteilsnahme zu tun hat." Spahn betont zugleich, die allermeisten Amtsträger hätten lediglich Hinweise weitergeleitet, weil sie helfen wollten.

10.45 Uhr: Anke Richter-Scheer vom Hausärzteverband Westfalen-Lippe sagt, sie werde Astrazeneca weiter empfehlen, so lange es keine anderen Erkenntnisse der Behörden gebe. Die Impfreaktionen auf Astrazeneca seien aus ihrer praktischen Erfahrung geringer als etwa beim Wirkstoff von Biontech/Pfizer.

10.43 Uhr: Wieler betont in diesem Zusammenhang, dass der Impfstoff von Astrazeneca vor der Zulassung in Deutschland gut untersucht worden sei. Astrazeneca habe keine Notfall- sondern eine reguläre Zulassung erhalten. Es liefen begleitend zu den Impfungen diverse Untersuchungen in Deutschland.

10.40 Uhr: Gesundheitsminister Spahn äußert sich nun zu den Diskussionen um den Impfstoff von Astrazeneca. Einige europäische Länder hatten zuletzt die Verabreichung des Wirkstoffes ausgesetzt. Spahn sagt, man nehme die Meldungen sehr ernst. Das Paul-Ehrlich-Institut wie die europäischen Behörden hätten bislang jedoch keine kausalen Zusammenhänge zwischen Impfung und Thrombosefällen feststellen können.

10.36 Uhr: Spahn wie auch Wieler weisen darauf hin, dass durch die Selbsttests mehr Fälle bekannt würden, vor allem auch asymptomatische. Das sei auch gut so. Das Dunkelfeld werde besser ausgeleuchtet. Das sei aber keine "künstliche Erhöhung der Fallzahlen", betont Wieler. Desto größer und dichter die Testung sei, desto größer seien die Chancen, andere zu schützen.

10.28 Uhr: RKI-Chef Wieler sieht einige beunruhigende Indikatoren beim Infektionsgeschehen: Es seien vermehrt Ausbrüche in Kitas zu beobachten sowie mehr davon betroffene Personen. Es gebe Hinweise, dass die hochansteckende Variante B.1.1.7 dabei eine Rolle spiele, aussagekräftige Zahlen lägen jedoch noch nicht vor. Zudem steige auch der Anteil schwerer Atemwegserkrankungen in den Kliniken wieder. Das zeige, dass die hohen Infektionszahlen nicht allein auf eine höhere Testdichte durch mehr Schnelltests zurückzuführen seien.

10.23 Uhr: Richter-Scheer hält einen Impfstart in den Praxen erst Mitte April für viel zu spät. Vor allem in den nun anlaufenden Prioritätsgruppen hätten die Hausärzte einen besseren Überblick über ihre Patienten. Für die großen Berufsgruppen seien gleichwohl die Impfzentren die bessere Anlaufstelle. Die Verbandschefin fordert auch, den Bürokratieaufwand bei der Impfung für die Hausärzte zu verringern.

10.21 Uhr: Anke Richter-Scheer, Vorstandsmitglied des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe, fordert, die Hausärzte "so schnell wie möglich" die Hausärzte in die Kampagne einzubeziehen. Die Hausärzte hätten eine große Erfahrung bei der Impfung der Bevölkerung. "Warum nicht einfach die bestehenden Strukturen nutzen", fragt sie.

10.16 Uhr: Wieler verteidigt die Priorisierung bei der Impfkampagne in Deutschland. Es sei wichtig und richtig gewesen, zuerst alte und besonders gefährdete Menschen zu impfen. Es ginge darum, Leben zu retten. Das sei gelungen. Mit Hilfe der Impfungen würde Deutschland bald in die Zielgerade einbiegen. "Wir werden in eine neue Phase der Pandemie eintreten."

10.13 Uhr: RKI-Chef Wieler ergreift das Wort. Wie bereits am Vortag sagt er, dass Deutschland nun am Anfang der dritten Welle stehe. Nun gelte es, die Welle so flach wie möglich zu halten. "Die Impfungen weisen uns den Weg aus der Pandemie", sagt Wieler. Doch bis dahin sei es ein weiter Weg. "Deshalb müssen wir uns weiter an die AHA-Regeln halten."

Weiterlesen

10.10 Uhr: Spahn bittet um Geduld was das Anlaufen der Impfkampagne in den Hausarztpraxen betrifft. Länder und Kommunen wollten die Impfzentren weiter laufen lassen, sagt der Minister. Zudem gebe es aktuell nicht genug Impfstoff, um die Praxen flächendeckend zu versorgen.

10.07 Uhr: Der Gesundheitsminister kündigt an, die Versorgung mit Schnelltests in den Ländern zu verbessern. In den kommenden Wochen sollen nach seinen Worten bis zu 62 Millionen Selbsttests an die Länder ausgeliefert werden.

10.05 Uhr: Spahn weist zu Beginn auf die steigenden Infektionszahlen hin. Zugleich hebt er erste Erfolge der Impfkampagne hervor. Die meisten Menschen über 80 Jahren hätten inzwischen geimpft werden können. Die Zahlen der Infektionen und der Krankenhauseinweisungen in der Gruppe gingen deutlich zurück, ebenso die Zahl der Verstorbenen, sagte Spahn.

10 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt pünktlich. Zuerst ergreift Gesundheitsminister Spahn das Wort.

9.55 Uhr: Unter den Hausärzten wuchs zuletzt das Unverständnis für den späten Impfstart in den Praxen. Der Präsident ihres Fachverbandes, Ulrich Weigeldt, forderte, die Impfzentren auslaufen zu lassen und das Impfen "endlich den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten" zu überlassen.