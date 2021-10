Ihre Meinung ist gefragt

Kostenlose Corona-Tests ade! Richtige Entscheidung oder Unverschämtheit?

11.10.2021, 10:16 Uhr | Mth, t-online

Der Besuch im Corona-Testzentrum wird ab jetzt zur kostspieligen Angelegenheit. Was monatelang vom Steuerzahler getragen wurde, wird nun dem Einzelnen aufgebürdet. An der Änderung scheiden sich die Geister. Wie stehen Sie zum Ende der kostenlosen Corona-Tests?

Lange – zu lange – dauerte es, bis endlich so viel Impfstoff zur Verfügung stand, dass allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht werden konnte. Bis dahin war es selbstverständlich, sich kostenlos testen lassen zu können – allein schon, weil in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ein negatives Testergebnis erforderlich war.

Seit Montag ist Schluss mit kostenlos. Wer sich auf das Coronavirus testen lassen möchte oder muss, soll das ab jetzt aus eigener Tasche bezahlen. Die von der Bundesregierung im August getroffene Entscheidung sorgte für viel Gesprächsstoff und unterschiedliche Auffassungen. Die einen befürworten den Beginn der Kostenpflicht, da mittlerweile jeder die Möglichkeit habe, sich ein Vakzin verabreichen zu lassen. Die anderen sind dagegen, weil sie sich zum Impfen genötigt fühlen und das Entstehen einer Zweiklassengesellschaft befürchten.

Wie stehen Sie zum Thema? Finden Sie es richtig, dass kostenlose Corona-Tests enden oder stößt die Entscheidung bei Ihnen auf Unverständnis? Beteiligen Sie sich an unserem Leseraufruf.

