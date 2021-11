Ärzte für Wiedereinführung

Forderungen nach kostenlosen Corona-Tests werden lauter

07.11.2021, 02:40 Uhr | dpa

Mobile Teststation fuer Eine Frau lässt sich in Berlin testen (Archivbild): Ärzte fordern, Tests wieder gratis anzubieten., offen auch fuer Touristen, in Berlin am 4. September 2021. *** Mobile test station (Quelle: Emmanuele Contini/imago images)