Was sagt Trump zu Merz' Ukraine-Plan?

Friedrich Merz und Donald Trump: Merz will einen Deal. (Quelle: IMAGO/NATO/imago)

Laut dem Bericht gelten insbesondere die Patriot-Raketen als entscheidend für den Schutz der Ukraine vor russischen Luftangriffen. Kiew verfüge derzeit nur über vier dieser Systeme und habe Schwierigkeiten, die zunehmenden Attacken abzuwehren. In Regierungskreisen heiße es demnach, dass der Mangel an Abwehrraketen die Gefahr für Zivilisten und kritische Infrastruktur deutlich erhöhe.

Auswirkungen des Lieferstopps unklar

Nach den Informationen der "Bild" hatte die Ukraine zunächst erfolglos versucht, direkt in den USA zusätzliche Patriot-Systeme zu kaufen. Erst danach habe Kiew sich an Berlin gewandt. Die Bundesregierung habe die Anfrage für zwei Systeme bereits vor mehreren Wochen an US-Verteidigungsminister Pete Hegseth weitergeleitet. Ob der jüngst verhängte US-Lieferstopp für die Ukraine auch diesen möglichen Deal blockieren könnte, sei unklar.