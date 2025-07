Junge Menschen in Deutschland haben einer Umfrage zufolge mehrheitlich keine Lust auf Wehrdienst oder eine andere Dienstpflicht. 55 Prozent der 16- bis 26-Jährigen in Deutschland lehnen die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht ab, 38 Prozent sind dafür, wie aus einer repräsentativen YouGov-Befragung für die Studie "Junges Europa 2025" der Tui-Stiftung hervorgeht, die in Berlin vorgelegt wurde.

Junge Briten wären gerne in der EU

Die Skepsis gegenüber Zuwanderung ist der Befragung zufolge gewachsen und der Anteil junger Menschen in Deutschland, die sich selbst rechts der Mitte einordnen, hat seit 2021 zugenommen – von 8 auf 14 Prozent. Allerdings ist auch der Anteil derjenigen, die sich links der Mitte einordnen, von 32 auf 43 Prozent gestiegen. Die Mitte schrumpft also. In anderen Ländern gibt es der Studie zufolge ähnliche Entwicklungen.

Optimisten bleiben in der Mehrheit

55 Prozent der jungen Menschen in Deutschland blicken optimistisch und 40 Prozent pessimistisch in die Zukunft. Hier zeigt sich über die Jahre: Die Kurve beim Optimismus zeigt nach unten, die beim Pessimismus nach oben. Ähnlich sieht das in Italien oder Polen aus. In Frankreich gibt es einen Zickzack-Kurs, ebenso wie in Großbritannien, wo der Stimmungstrend aber inzwischen wieder nach oben zeigt. In allen untersuchten Ländern sind die Optimisten aber in der Mehrheit.