Rekordhoch der Corona-Inzidenz

Vorbild Sachsen: Sollte der Bund 2G durchsetzen?

09.11.2021, 17:32 Uhr | Mth, t-online

Nie war der Inzidenzwert so hoch: Am Dienstag lag er bei 213,7. Fast 22.000 Menschen haben sich innerhalb eines Tages mit dem Coronavirus infiziert. Sollte nun bundesweit 2G gelten?

Sachsen führte die Regelung, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu Kino, Fitnessstudio, Restaurant & Co. erhalten dürfen, am Montag ein. Doch nicht alle Bundesländer haben so viel Tatendrang, um die angespannte Corona-Lage in den Griff zu bekommen – zumindest noch nicht.

Ihre Meinung auf t-online: Schreiben Sie an Lesermeinung@stroeer.de

Viele, so auch t-online-Redakteur Johannes Bebermeier, fragen sich: "Warum tut bloß niemand was?" Führt kein Weg mehr an einer bundesweiten Einführung der 2G-Regel vorbei? Sollte überhaupt der Bund über eine solch schwerwiegende Maßnahme entscheiden oder sollte es den einzelnen Ländern obliegen, wie sie mit ihren unterschiedlich hohen Fallzahlen umgehen?

So einfach können Sie Ihre Meinung teilen

Schreiben Sie uns eine E-Mail an Lesermeinung@stroeer.de. Bitte nutzen Sie für Ihre Einsendung den Betreff "2G". Berichten Sie uns in einigen Sätzen, was Ihre Meinung ist. Eine Auswahl der Beiträge werden wir unter Nennung des Namens in einem separaten Artikel veröffentlichen.