Klimawandel

Klimaaktivisten blockieren Köhlbrandbrücke in Hamburg

21.02.2022, 09:48 Uhr | dpa

Klimaaktivisten der Aktion "Aufstand der letzten Generation" blockierten am Montagmorgen in Hamburg eine Kreuzung am Zollamt Waltershof zur Köhlbrandbrücke und zur Autobahn A7. Foto: Christian Charisius/dpa. (Quelle: dpa)