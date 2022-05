Essen/Berlin (dpa) - Offiziell sind Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare in der katholischen Kirche verboten, doch daran halten sich viele Priester in Deutschland nicht mehr: Wie schon im vergangenen Jahr gab es auch am Dienstag wieder bundesweit Gottesdienste mit Segnungen queerer Beziehungen.

Insgesamt 80 Gemeinden beteiligten sich an der Aktion der Initiative #liebegewinnt. Pfarrer Heinrich Pla├čmann, der einen Gottesdienst in Datteln im n├Ârdlichen Ruhrgebiet zelebrierte, sagte: "Es geht um die Liebe zwischen Menschen." Er habe gleichgeschlechtliche Paare im Freundeskreis und erlebe, wie ernsthaft und treu dort Beziehungen gelebt w├╝rden. Einen grunds├Ątzlichen Unterschied zu Hetero-Paaren k├Ânne er nicht erkennen.

Die Pr├Ąsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, forderte, Segnungsgottesdienste f├╝r gleichgeschlechtliche Paare m├╝ssten in der katholischen Kirche "so schnell wie m├Âglich eine Selbstverst├Ąndlichkeit" werden. "Eine Kirche, die glaubw├╝rdig und menschenfreundlich sein m├Âchte, sollte Gottes Segen nicht verweigern, sondern spenden", sagte Stetter-Karp der Deutschen Presse-Agentur. Das ZdK habe deshalb im Januar auch die Initiative #OutInChurch unterst├╝tzt, die eine Reform des katholischen Arbeitsrechts fordert. Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identit├Ąt d├╝rften kein K├╝ndigungsgrund mehr sein.

Segnungen queerer Paare sollen durch den derzeit laufenden Reformprozess in der katholischen Kirche in Deutschland, den Synodalen Weg, offiziell legitimiert werden. Die Synodalversammlung hat die Vorlage dazu in erster Lesung bereits angenommen. Zurzeit w├╝rden noch ├änderungen in den Text eingearbeitet, dann folge die zweite Lesung, teilte am Dienstag eine Sprecherin der Deutschen Bischofskonferenz mit. Am Ende muss eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Bisch├Âfe f├╝r die Vorlage stimmen.