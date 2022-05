F├╝r die FDP - f├╝nf Jahre Regierungspartner der CDU im Land und seit Herbst 2021 Partner von SPD und Gr├╝nen im Bund - ist es eine bittere Niederlage. 2017 war sie, damals mit dem heutigen Bundesfinanzminister Christian Lindner als Spitzenkandidaten, noch drittst├Ąrkste Kraft geworden. Am Sonntagabend musste sie zun├Ąchst sogar um den Einzug in den Landtag bangen. Lindner sprach von einer "desastr├Âsen Niederlage".

Die Gr├╝nen holten erstmals Direktmandate bei einer Landtagswahl in NRW, und zwar gleich sieben. Sie sind mit ihrem starken Ergebnis nun die "K├Ânigsmacher" in NRW. Ihre Spitzenkandidatin Mona Neubaur erkl├Ąrte, ihre Partei wolle in D├╝sseldorf mitregieren, und nun "endlich eine Politik auf H├Âhe der Zeit machen". Sie nannte das Rekordergebnis einen Vertrauensvorschuss, und Grund daf├╝r sei auch der R├╝ckenwind aus Berlin. Die Gr├╝nen-Politiker in der Bundesregierung h├Ątten "Haltung und Kompass" in Krisenzeiten unter Beweis gestellt.