Aktualisiert am 01.07.2025 - 12:33 Uhr

Aktualisiert am 01.07.2025 - 12:33 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Seit einigen Monaten kontrolliert die Bundespolizei verstärkt an der Grenze zu Polen. Nun führt auch Warschau vorübergehende Kontrollen ein.

Polen wird ab dem 7. Juli vorübergehend Grenzkontrollen zu Deutschland und Litauen einführen. Dies kündigte Ministerpräsident Donald Tusk am Dienstag an. Gründe für die Maßnahme nannte er zunächst nicht.

Normalerweise gibt es im Schengen-Raum, dem alle drei Länder angehören, keine stationären Personenkontrollen an den Binnengrenzen. Die Bundesregierung hat allerdings bereits Kontrollen an allen deutschen Grenzen angeordnet, um die irreguläre Migration zu bekämpfen. Dabei ist die Bundespolizei auch befugt, Asylsuchende abzuweisen, was juristisch umstritten ist. Die Kontrollen müssen bei der EU-Kommission angemeldet und von der Brüsseler Behörde genehmigt werden.