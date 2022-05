Lanz wirft SPD-Chef Klingbeil Wählerverdummung vor

Apple kündigt neue iPhone-Funktionen an

"Wir sind schuld, dass Sie in NRW so schlecht abgeschnitten haben?" Lanz traute seinen Ohren nicht. Er attestierte SPD-Chef Klingbeil geradezu Wählerverdummung. Der argwöhnte: Berichtet Lauterbach an Lanz?

Markus Lanz und SPD-Chef Lars Klingbeil sind am Dienstagabend in der ZDF-Talkshow ungewöhnlich heftig aneinandergeraten. Es fing mit einem Disput über Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) an und wurde sehr schnell persönlich.

Klingbeil hatte angesichts des historisch schlechten Wahlergebnisses seiner Partei in Nordrhein-Westfalen gesagt, er müsse sich selbstkritisch fragen, was da in der Kommunikation mit den Wählern schiefgelaufen sei.

Womöglich sei in den vergangenen Wochen zu viel und zu detailliert über Waffenlieferungen an die Ukraine und zu wenig über die Sorgen der Bürger angesichts extremer Preissteigerungen geredet worden, mutmaßte er. Lanz fühlte sich da angesprochen und fragte ungläubig: "Wir sind schuld daran, dass Sie in NRW so schlecht abgeschnitten haben?"

Die Gäste

Lars Klingbeil, SPD-Chef

Kerstin Münstermann, Journalistin der "Rheinischen Post"

Harald Welzer, Publizist

Christoph Reuter, "Spiegel"-Auslandsreporter

"Jetzt verstehen Sie mich absichtlich falsch", warf Klingbeil dem Gastgeber vor. Der kam jedoch gerade erst in Fahrt. "Tut mir leid, ich teile diese Analyse wirklich zu null Prozent", bekräftigte Lanz. An den Einschaltquoten seiner Sendung zeige sich, welche Themen die Zuschauer interessierten und welche nicht.

"Meine Erfahrung ist: Wenn man den Leuten was zumutet, wenn man den Leuten differenzierte Kommunikation anbietet, verstehen die das erstaunlicherweise", spöttelte der Moderator.