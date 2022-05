Koalitionsverhandlungen in NRW beginnen am Dienstag

D├╝sseldorf (dpa) - CDU und Gr├╝ne bereiten sich auf Koalitionsverhandlungen in Nordrhein-Westfalen vor. Gut zwei Wochen nach der Landtagswahl soll es schon am Dienstag losgehen - einen Tag vor der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags.

Entscheidungsgrundlage f├╝r das gemeinsame Ja war ein zw├Âlfseitiges Sondierungspapier, in dem beide Parteien in der vergangenen Woche gemeinsame Ziele zusammengefasst haben. Daran hatten insgesamt 22 Landespolitiker unter Leitung W├╝sts und der Gr├╝nen-Landesparteichefin Mona Neubaur gearbeitet. Es wird erwartet, dass diese Kern-Delegationen, zu denen die wichtigsten F├╝hrungspers├Ânlichkeiten beider Parteien z├Ąhlen - in der CDU mehrere einflussreiche Minister - in dieser Zusammensetzung weiter verhandeln werden, unterst├╝tzt von Arbeitsgruppen f├╝r alle Themenbereiche.