Bundeskanzler Olaf Scholz hat seine Kritik an Klimaaktivisten bekrĂ€ftigt, die seinen Auftritt beim Katholikentag in Stuttgart gestört haben. "Ich finde, dass wer Veranstaltungen sprengen will, mit Gewalt die BĂŒhne erobern will, sich nicht darĂŒber beschweren soll, wenn er kritisiert wird", sagte der SPD-Politiker am Dienstag auf einer Pressekonferenz beim EU-Gipfel in BrĂŒssel.