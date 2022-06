Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs soll an diesem Freitag entscheiden, ob der Beschuldigte in Untersuchungshaft kommt. Ihm und einem am Vortag ebenfalls in Sachsen festgenommenen Mann wirft die Karlsruher Beh├Ârde Mitgliedschaft in einer rechtsextremistischen kriminellen Vereinigung vor. Der mutma├čliche Komplize kam am Donnerstag in U-Haft. Es gibt mehr Verd├Ąchtige, auch in Brandenburg.