Die Partei stehe f├╝r das, was in der deutschen Politik derzeit schmerzlich fehle: F├╝r Aufkl├Ąrung, ein klares Wertefundament und eine unideologische b├╝rgerliche Vernunft, sagte der 60-J├Ąhrige am Freitag in Berlin. Er versicherte: "F├╝r radikales oder extremistisches Gedankengut gab es in der Zentrumspartei noch nie einen Platz. Und das wird auch bis in alle Zukunft so bleiben." Meuthen betonte: "Das Zentrum wird definitiv nicht zu einem Sammelbecken ehemaliger AfD-Mitglieder werden. Eine AfD 2.0 wird es mit mir nicht geben."