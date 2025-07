Bei der Abstimmung über neue Verfassungsrichter sind die Fronten verhärtet. Ein neuer Wahltermin wird voraussichtlich erst nach der Sommerpause im September angesetzt. Die Linke will die Zeit bis dahin nutzen, um auch für sich etwas herauszuholen.

Gleichzeitig pochte er darauf, dass seine Partei bei der Postenbesetzung künftig eigene Personalvorschläge unterbreiten kann. "Also wenn es jetzt kein Zugehen auf uns gibt in dieser Frage, dann heißt das: Die CDU setzt ausschließlich und eindeutig auf AfD-Stimmen", so van Aken. "Und dann kann man dem aus meiner Sicht nicht zustimmen."