Die CDU-Abgeordnete Saskia Ludwig (Archivbild): Ein Plagiatsjäger aus Luxemburg findet verdächtig viele Übernahmen in ihrer Doktorarbeit. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Die Universität Potsdam prüft Plagiatsvorwürfe gegen die Brandenburger CDU-Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig. Die Universität erhielt nach eigenen Angaben eine Verdachtsanzeige wegen Ludwigs Doktorarbeit. In einem ersten Schritt führe die betroffene Fakultät eine Vorprüfung durch, sagte Universitätssprecherin Silke Engel der Deutschen Presse-Agentur. Eine Sprecherin von Ludwig erklärte auf Anfrage: "Die Angelegenheit liegt nun bei der Universität, die für die Prüfung und Stellungnahme zuständig ist."

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schrieb, der Jurist, Plagiatsprüfer und Journalist Jochen Zenthöfer aus Luxemburg habe bei der Prüfung von Ludwigs Dissertation zahlreiche ungekennzeichnete Textübernahmen festgestellt. Die Arbeit von 2007 an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät mit dem Titel "Die Aufgabenauslagerung in Landesbetriebe im Bundesland Brandenburg und anderen ausgewählten Bundesländern" enthalte auf den ersten 113 Seiten mindestens 86 nicht gekennzeichnete Übernahmen.

Experte spricht von "Bauernopfer"-Referenzen

Ludwig verwende die Gedanken Dritter, ohne auf die Quelle hinzuweisen, so Zenthöfer. Sie nenne meist die Originalquelle an einer späteren Stelle, allerdings nur als Fußnote, die sich auf einen einzigen Satz oder auch nur ein Wort beziehe. Zenthöfer nennt das "Bauernopfer"-Referenzen. Er prüfte laut Bericht auf eigene Initiative. Der Jurist befasst sich als freier Mitarbeiter der "FAZ" regelmäßig mit Plagiatsfällen in der Wissenschaft.