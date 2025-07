Profitiert am Ende die AfD?

Dabei sieht die Zeitung die Verantwortung für das Scheitern nicht bei den Demonstranten, sondern beim Sender: "Dass Anti-AfD-Demonstranten machen, was sie nun einmal machen, ist nicht weiter erwähnenswert. Dass die ARD allerdings nicht in der Lage ist, die ordnungsgemäße Durchführung eines Interviews zu gewährleisten, ist ein bedenkenswertes im Detail technisches, im Ganzen aber journalistisches Versagen." Der Sender hätte entsprechende Vorkehrungen treffen müssen, wenn er "eine der umstrittensten politischen Figuren im öffentlichen Raum interviewt."

Am Ende habe dieses Interview vor allem der AfD genützt, denn "das TV-Versagen bestärkt die AfD nicht nur in ihrem liebgewonnenen Opfernarrativ, es dürfte auch den ganz normalen Bürger dermaßen verstören, dass die Partei auch hier in der Sympathiewertung dazugewinnen wird. Und das ganz ohne inhaltliche Argumente."

Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Dabei komme gerade der AfD als größte Oppositionspartei eine Schlüsselrolle in der Demokratie zu, betont die Schweizer Zeitung. Daher gelte: "Das Mindeste, was Anhänger wie Gegner der Partei verlangen dürfen, sind ungestörte Auftritte. Nur so können sie sich ihr Urteil bilden. Dass das in diesem Fall kaum möglich war, dafür ist allein der Sender verantwortlich, der zum Gespräch geladen hat. Ein Debakel."