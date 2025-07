In einer kurzen Übertragungspause, in der den TV-Zuschauern ein Einspieler gezeigt wurde, habe man sich mit Weidel besprochen und gemeinsam entschieden, das Interview fortzuführen, so Preiß. Weidels Sprecher Daniel Tapp bestätigte t-online diese Darstellung am Montag: "Es ist richtig, dass Herr Preiß und Frau Weidel sich in einer kurzen Einspielerpause darauf verständigt haben, das Interview fortzusetzen. Im Hinblick darauf, dass das Interview live gestreamt wurde, hätte ein Abbruch auch als Kapitulation vor den Störern gewirkt."