Lauterbach will Zugang zu kostenlosen Tests beschr├Ąnken

Das Gesundheitsministerium will strengere Bedingungen f├╝r kostenlose Schnelltests einf├╝hren. In einer Ampelpartei regt sich Widerstand.

Der Zugang zu den kostenlosen Corona-B├╝rgertests soll nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) deutlich eingeschr├Ąnkt werden. Nur noch Patienten mit Symptomen sollen daf├╝r in Frage kommen sowie andere ausgew├Ąhlte Personengruppen wie Kleinkinder und Schwangere.

Dies geht aus der "Corona-Herbststrategie" des Ministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) dar├╝ber berichtet. Das kostenlose Angebot an alle B├╝rgerinnen und B├╝rger ist bisher nur bis Ende Juni fix.

Kontroverse in der Ampelkoalition

Erste Kritik an dem Vorhaben kommt von einem Koalitionspartner: "Wir sind daf├╝r, dass wir breit verf├╝gbare kostenlose Tests in der Bev├Âlkerung auch im Herbst haben", sagte der Gr├╝nen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen am Mittwoch im Deutschlandfunk.