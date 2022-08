Neue Corona-Regeln: Diese Maßnahmen gelten ab Oktober

Schulschließungen ausgeschlossen

Er hoffe nicht, dass die Regeln in Gänze eingesetzt werden müssten, aber es sei wichtig, dass es gesetzlich die Möglichkeit gebe, so Lauterbach.

Kritik an FFP-2-Masken

Direkt im Anschluss wurde Kritik an den vorgestellten Corona-Maßnahmen laut:

Die Lufthansa und der Branchenverband BDL lehnen eine Verschärfung der Maskenpflicht an Bord von Flugzeugen ab. Der Gesetzesentwurf der Regierung, nach dem künftig FFP2-Masken zur Pflicht werden sollen, sei nicht verhältnismäßig. Die bisherige Maskenpflicht sei vielen Passagieren nur schwer vermittelbar, da sie in kaum einem anderen europäischen Land noch gelte, erklärt der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL). "Auch die europäischen Behörden sehen hierfür keine Veranlassung." Die Lufthansa ergänzte, die Maskenpflicht provoziere Konflikte auf Kosten ihrer Mitarbeiter. Der Bundestag müsse Nachbesserungen auf den Weg bringen.

Im nun folgenden parlamentarischen Verfahren sind Änderungen an dem Gesetzentwurf möglich. FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat bereits im Vorfeld Redebedarf angekündigt.

Kabinett beschließt Regelung für den Fall knapper Intensivbetten

Ebenfalls Thema im Bundeskabinett war die sogenannte Triage. Diesbezüglich will die Bundesregierung ausschließen, dass Menschen mit Behinderung oder Hochbetagten für den Fall zu knapper Intensivkapazitäten in der Pandemie benachteiligt werden.

Die Bundesregierung will damit auch einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom Dezember umsetzen. Das Gericht hatte entschieden, dass der Staat bei ausgeprägter Schutzbedürftigkeit die Pflicht hat, Menschen vor einer Benachteiligung wegen ihrer Behinderung zu schützen. Bei einer Zuteilung knapper überlebenswichtiger intensivmedizinischer Ressourcen müsse der Gesetzgeber entsprechende Schutzvorkehrungen treffen.

Lauterbach sagte: "Wer ein Intensivbett benötigt, muss es bekommen – auch in der Pandemie." Engpässe in der intensivmedizinischen Versorgung sollten gar nicht erst entstehen. Gleichzeitig werde klargestellt, "dass Menschen mit Behinderungen oder Hochaltrige auch in Zeiten knapper Kapazitäten nicht benachteiligt werden dürfen".