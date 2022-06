Aktualisiert am 24.06.2022 - 08:20 Uhr

Christian Drosten prognostizierte f├╝r Ende des Jahres einen endemischen Zustand in Deutschland. Nun rudert der Virologe bei dieser Aussage zur├╝ck.

Der Berliner Virologe Christian Drosten hat Fehler in seiner Einsch├Ątzung der Entwicklung der Corona-Pandemie eingestanden. Im Januar hatte Drosten gesagt, Ende des Jahres sei der endemische Zustand erreicht. Doch dann kamen verschiedene Varianten des Virus, Impfstoffe mussten angepasst werden. "Deshalb w├╝rde ich mich tats├Ąchlich gern korrigieren", sagte er dem "Spiegel". "Ich glaube nicht mehr, dass wir Ende des Jahres den Eindruck haben werden, die Pandemie sei vorbei." Das Wimmern werde l├Ąnger dauern.

Kaum jemand habe mit so schnellen Ver├Ąnderungen des Virus gerechnet, erkl├Ąrte Drosten. "Als die Alpha-Variante kam, war das f├╝r mich sehr ├╝berraschend, beim Auftauchen von Delta war ich erst einmal skeptisch, bei Omikron musste man sich dann wieder neu orientieren, und seit Januar gibt es schon wieder neue Omikron-Sublinien", so der Virologe in dem Interview.