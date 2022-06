Bayern lockert Maskenpflicht im Nahverkehr

Trotz der wieder steigenden Corona-Zahlen entf├Ąllt Anfang Juli in Bayerns Bussen und Bahnen im Nahverkehr die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Das Kabinett beschloss am Dienstag in M├╝nchen zwar, dass die Corona-Verordnung um weitere vier Wochen verl├Ąngert wird, jedoch reicht demnach zur Erf├╝llung der Maskenpflicht eine medizinische Maske. Die aktuelle Verordnung gilt noch bis zum 2. Juli. Es ist davon auszugehen, dass die neue Regelung dann direkt im Anschluss gelten wird.

"Nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie ist es wichtig, dass wir unsere Regelungen immer wieder auf den Pr├╝fstand stellen und an die neuen Umst├Ąnde anpassen", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) in M├╝nchen. In den hei├čen Sommermonaten wie derzeit und unter den aktuellen Bedingungen, sei es verh├Ąltnism├Ą├čig, die Maskenvorschriften so anzupassen, dass jeder selber entscheiden k├Ânne, ob er eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske tragen wolle.