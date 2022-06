Nordrhein-Westfalen: Ministerpräsident Hendrik Wüst stellt sein neues Kabinett vor

Am Tag nach seiner Wiederwahl hat Nordrhein-Westfalens Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st (CDU) am Mittwoch in D├╝sseldorf sein neues Kabinett vorgestellt. Gem├Ą├č dem Koalitionsvertrag ├╝bernehmen die Gr├╝nen vier Ressorts, die CDU stellt acht Ministerinnen und Minister. W├╝st setzt mit Innenminister Herbert Reul, Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und Bauministerin Ina Scharrenbach (alle CDU) zumindest in Teilen auch auf bisherige Kabinettsmitglieder.