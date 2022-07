Petition gegen KBV-Chef Andreas Gassen: Hausarzt will seinen Rücktritt

Gassens wiederholte "kommunikative Fehltritte", so Kröner, seien "wider medizinischer Vernunft". Er warf ihm vor, den Ruf der Kassenärzte in Deutschland mit seinen Äußerungen zu "diskreditieren" und zu "blamieren". Gassen verbreitete seine "völlig legitime, jedoch private, medizinische Meinung" in der Öffentlichkeit als "die Meinung der Kassenärzte", obwohl es in der KBV keinen "meinungsbildenden Vorgang nach Konsens oder Abstimmung" gebe. Das Amt des KBV-Vorsitzenden solle nicht weiter "für Dr. Gassens persönliche Lobbyarbeit" missbraucht werden, so Kröner. Sollte der KBV-Chef nicht selbst zurücktreten, so fordere er daher die Abwahl durch die Vertreterversammlung.