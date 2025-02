Die fehlerhaften Entlassungen erfolgten im Zuge umfassender Stellenstreichungen der Trump-Administration, die derzeit verschiedene Bundesbehörden verkleinert. Diese Maßnahmen werden maßgeblich vom neu geschaffenen U.S. Department of Government Efficiency (Doge) unter der Leitung von Elon Musk vorangetrieben. Ziel sei es, die Verwaltung zu verschlanken, jedoch sind viele der eingesetzten Entscheidungsträger unerfahren im Regierungsbetrieb.

USA kämpfen mit laufendem Ausbruch

Neben den Kündigungen im USDA gab es zuletzt auch Stellenstreichungen bei der Atomaufsicht und den National Institutes of Health (NIH). Am Sonntag berichtete Reuters, dass allein bei den NIH 1.165 Mitarbeiter entlassen wurden. Außerdem habe es auch Kürzungen bei der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) gegeben.

Besonders umstritten sind die Kürzungen im USDA, da die betroffenen Abteilungen direkt mit der Eindämmung der Vogelgrippe befasst sind. Der Erreger hat bereits Millionen von Geflügelbeständen dezimiert und die Eierpreise in die Höhe getrieben. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden bislang 68 menschliche Infektionen mit H5N1 in den USA bestätigt.

Kritik aus der eigenen Partei

Die Trump-Regierung hat in den vergangenen Tagen verstärkt sogenannte "probationary employees" entlassen – also Angestellte, die sich noch in ihrer Probezeit befinden. Nach Angaben des US-Personalbüros könnte dies landesweit Hunderttausende betreffen. Dabei seien in Kündigungsschreiben oft "Leistungsprobleme" als Grund genannt worden, obwohl einige der Betroffenen zuvor positive Bewertungen von ihren Vorgesetzten erhalten hatten.