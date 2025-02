Aktualisiert am 19.02.2025 - 12:26 Uhr

In einer aktuellen Umfrage liegen Friedrich Merz und Olaf Scholz in der Kanzlerfrage weit auseinander. Bei inhaltlichen Themen zeichnen sich klare Tendenzen unter den Befragten ab.

Das Ergebnis ist eindeutig: In puncto allgemeine Kompetenz liegt Friedrich Merz mit 40 Prozent Zustimmung deutlich vor Scholz, der lediglich 28 Prozent der Befragten überzeugen konnte. Besonders bei der Führungsstärke sehen mehr als doppelt so viele Bürger den CDU-Chef klar vorn.

Merz punktet bei Kernthemen

Inhaltlich schneidet Merz besonders bei aktuell kontroversen Themen besser ab. In der Migrationspolitik sowie der inneren Sicherheit bescheinigen ihm 47 Prozent der Befragten eine höhere Kompetenz – für Scholz sind es lediglich 22 respektive 24 Prozent. Auch in der Wirtschaftspolitik sehen mehr als doppelt so viele Bürger Merz als den stärkeren Kandidaten.