Aktualisiert am 29.03.2024 - 16:33 Uhr

Die "Letzte Generation" wurde zur Europawahl zugelassen. Das teilen die Klimaaktivisten unter Berufung auf den Bundeswahlausschuss in einer Pressemitteilung mit. Die Behörde bestätigt dies auf X. Damit stehen sie am 9. Juni auf dem Wahlzettel: An dem Tag wird das Europäische Parlament neu gewählt.