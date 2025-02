Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump hat seinen Handelskrieg gegen Kanada, Mexiko und China begonnen. Für Europa und Deutschland bedeutet das nichts Gutes.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Als der US-Präsident nach seinem Wochenende in Florida am Sonntagabend wieder in Washington landete, hatte er eine Botschaft an Europa im Gepäck. "Das Vereinigte Königreich ist außer Kontrolle, aber ich bin mir sicher, dass wir das klären können. Aber was die Europäische Union getan hat, das ist eine wirkliche Gräueltat", sagte Trump. Dann bestieg er seinen Präsidentenhubschrauber Marine One, der ihn wenig später direkt vor dem Weißen Haus absetzte.

Kern der Botschaft aus Amerika: Die Staaten der Europäischen Union müssen mit allem rechnen – insbesondere die Exportnation Deutschland. Denn Donald Trump scheint derzeit zu allem bereit zu sein. Er droht mit einem Handelskrieg nie dagewesenen Ausmaßes. Dabei unterscheidet der Präsident nicht mehr zwischen Freunden und Feinden. Das zeigten die drastischen Maßnahmen, die Trump am Wochenende endgültig in Kraft setzte: heftige Strafzölle gegen die nächsten Nachbarn im Norden und Süden sowie gegen den großen Rivalen China.

Handelskriege ohne Grenzen

Trumps Entscheidung, nun wirklich hohe Zölle gegen Kanada und Mexiko – Amerikas engste Handelspartner – sowie China zu erheben, stellt eine historische Veränderung in der US-Wirtschaftspolitik dar. Folgten Handelskonflikte unter früheren Regierungen immer strategischen Leitlinien, die deutlich zwischen Verbündeten, Wettbewerbern und Gegnern unterschieden, gibt Trump diesen Ansatz nun offensichtlich ganz auf. Mehr noch als während seiner ersten Amtszeit geht es ihm um seinen Glaubenssatz: "Make America Great Again".

Erreichen möchte er sein propagiertes Ziel eines amerikanischen "goldenen Zeitalters", indem er die Macht aller anderen Länder zurückdrängt. Nicht mehr die Zusammenarbeit zwischen Staaten ist das Ziel, sondern eine gnadenlose Dominanz. Aus Propaganda wird jetzt Realität: Die Strafzölle von 25 Prozent auf Importe aus Kanada und Mexiko und 10 Prozent auf chinesische Waren sollen am Dienstag in Kraft treten. Sobald Trump diesen Krieg in Gang gesetzt hat, dürfte er sich als nächstes Opfer die Europäische Union suchen. Ein Druckmittel hat er dazu bereits in der Hinterhand: die Unterstützung der Amerikaner für die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg.

Wie nie zuvor behandelt Trump die wirtschaftlichen Beziehungen zu anderen Staaten nicht nur als diplomatisches Instrument, sondern als Waffe zur Durchsetzung jeglicher politischer und strategischer Ziele. Längst verknüpft Trump seine Zollpolitik nicht mehr nur mit schlechten Handelsbilanzen. Auch um seine Ziele bei Themen wie Einwanderung, Drogenhandel oder hinsichtlich der Sicherheitsgarantien für andere Staaten zu erreichen, erpresst er Freunde und Feinde mit der US-Wirtschaftsmacht.

Das Weiße Haus teilte dazu mit: "Frühere Regierungen haben es versäumt, die außergewöhnliche Stärke Amerikas im Welthandel zu nutzen, um den Sicherheitsinteressen des amerikanischen Volkes zu entsprechen", erklärte das Weiße Haus. Präsident Trump würde nicht mehr so fahrlässig handeln.

Wirtschaftliche Folgen für Kanada und Mexiko

Hält Trump an seinen Zöllen fest, werden die wirtschaftlichen Folgen für Kanada und Mexiko gravierend sein. Kanada exportiert fast 80 Prozent seiner Waren in die USA und Mexiko ist der größte Handelspartner der Vereinigten Staaten. Schätzungen zufolge könnte das Bruttoinlandsprodukt von Kanada um bis zu 3 Prozent schrumpfen und das von Mexiko um 2 Prozent. Zwar drohen in der Folge verteuerter Importe auch in den USA höhere Verbraucherpreise und ein geringeres Wirtschaftswachstum. Trump scheint dies aber zumindest bislang nicht zu kümmern.

"Wir werden kurzfristig vielleicht ein wenig Schmerz erleiden, und die Leute verstehen das", sagte Trump in Washington. Aber langfristig betrachtet seien die Vereinigten Staaten eben von fast jedem Land der Welt ausgenutzt worden. "Wir haben Defizite mit fast jedem Land. Und wir werden das ändern. Es war unfair", so Trump.