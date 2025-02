Handelsbilanz wird immer negativer

Trump will die Zahlen deshalb mit Zöllen bekämpfen. Weil die Einfuhr ausländischer Produkte teurer wird, sollen die US-Amerikaner vermehrt einheimische Produkte kaufen und sich Firmen wieder in den Vereinigten Staaten ansiedeln, hofft der US-Präsident.

Allerdings ist keineswegs gesichert, dass diese Strategie die Handelsbilanz zeitnah aufbessern wird. Denn die Handelsbilanz basiert auch auf dem Kapital, das von außen in die USA kommt. Und solange ausländische Firmen in die USA investieren, bleibt die Bilanz negativ.

Die Wirkung ist fraglich

Soll die Handelsbilanz also ausgeglichen werden, muss deutlich weniger Kapital in die USA kommen. Zölle hingegen verteuern den Handel und verringern das Handelsvolumen. Das schadet der Erfahrung nach allen Beteiligten. Denn in der Regel sinken bei Zolleinführung Import und Export gleichmäßig – der Exportüberschuss bliebe also weiterhin vorhanden.