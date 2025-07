Frauke Brosius-Gersdorf "Unwählbar": Koalition streitet um Top-Personalie

Von t-online 04.07.2025 - 18:18 Uhr

Frauke Brosius-Gersdorf (Archivbild): Die Staatsrechtlerin aus Potsdam gilt vielen in der Union als zu weit links. (Quelle: IMAGO/teutopress GmbH/imago)

Der Bundestag soll im Juli drei neue Verfassungsrichter küren. Nun gibt es Unmut über SPD-Vorschlag Frauke Brosius-Gersdorf. Alles nur, weil zuvor ein CDU-Mann durchfiel?

Die Zeit drängt. Seit vergangenem November ist die Amtszeit von Josef Christ als Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe abgelaufen. In den nächsten Monaten werden zwei weitere Posten frei. Um die drei der 16 Richter in Karlsruhe neu zu wählen, bedarf es einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Über die verfügen die Regierungsparteien CDU, CSU und SPD nicht. Mit der AfD soll nicht gesprochen werden. Also braucht es die Stimmen von Grünen und Linkspartei.

Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete, will die SPD die Professorinnen für Staatsrecht, Frauke Brosius-Gersdorf und Ann-Katrin Kaufhold, für zwei Richterposten in Karlsruhe nominieren. Die Union benannte Günter Spinner, Richter am Bundesarbeitsgericht (BAG).

Doch gegen den SPD-Vorschlag regt sich Widerstand. Die Potsdamer Staatsrechtlerin Brosius-Gersdorf sei eine "ultralinke Juristin" und "nicht wählbar", heißt es aus der Bundestagsfraktion. Und auch die Linke ist unzufrieden. t-online gibt einen Überblick auf die Debatte.

Frauke Brosius-Gersdorf, 54, stammt aus Hamburg. Dort hat sie auch weite Teile ihres Jura-Studiums absolviert. Derzeit lehrt sie an der Universität Potsdam als Professorin für Öffentliches Recht, insbesondere Verwaltungsrecht. Ihre Habilitationsschrift wurde 2011 mit dem Marie-Elisabeth-Lüders-Wissenschaftspreis ausgezeichnet. Zudem ist sie Mitglied in der Zentralen Ethikkommission der Bundesärztekammer und stellvertretendes Mitglied des Verfassungsgerichtshofs im CDU-regierten Sachsen. Ihre juristische Kompetenz ist also unbestritten.

Die Union stört sich eher an den juristischen Positionen der Rechtsexpertin. So trat Brosius-Gersdorf in der Pandemie für eine gesetzliche Impfpflicht ein. Sie plädierte auch dafür, das Grundgesetz gendergerecht umzuschreiben. Zudem spricht sie sich in der Abtreibungsdebatte für eine Abschaffung des Paragrafen 218 aus. Für die meisten in der Union undenkbar. Zudem setzt sie sich offen für ein AfD-Verbot ein. Kritiker aus der Union meinen, das mache sie angreifbar. Allerdings möchte kaum jemand seine Kritik mit Namen äußern.

Anonym äußerte sich ein CDU-Mann in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Unsere Kandidaten trafen in der Vergangenheit auf Ablehnung, weil sie zu migrationskritisch waren. Frau Brosius-Gersdorf ist lebenskritisch. Die Personalie ist für uns niemals wählbar.“

Der gescheiterte Kandidat von rechts

Die Union hatte im Vorjahr bereits einen eigenen Kandidaten benannt: Robert Seegmüller, 56, Richter am Bundesverwaltungsgericht und Vorsitzender des Bunds Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen (BDVR). Auch er vertritt prononcierte Meinungen. So beklagte er bei Asylentscheidungen "zu viele unklare und unsystematische Vorschriften". In der Corona-Pandemie plädierte Seegmüller für Zurückhaltung bei der Maskenpflicht.

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schätzt Seegmüller als "gemäßigt konservativ" ein, der "Tagesspiegel" nennt ihn "erzkonservativ". Für die SPD jedenfalls war der Jurist nicht tragbar – und die Union zog den Vorschlag zurück.

Seegmüller macht aber dennoch Karriere. Er ist als beamteter Staatssekretär im Bundesinnenministerium von Alexander Dobrindt vorgesehen.

