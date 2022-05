Aktualisiert am 08.05.2022 - 11:29 Uhr

Aktualisiert am 08.05.2022 - 11:29 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Lindner will verschuldete Kommunen mit Grundgesetzänderung entlasten

Christian Lindner will das Grundgesetz ändern, um verschuldete Gemeinden zu entlasten. Der Bundesfinanzminister will so ein Koalitionsversprechen der Ampel umsetzen – doch stößt auf Gegenwind.