Rotor in der Radia: So soll das Flugzeug beladen werden. (Quelle: Radia)

Der sogenannte Windrunner ist das Vorzeigeprojekt der im Jahr 2016 gründeten Firma Radia. Das Unternehmen hat rund 100 Millionen Dollar an Investitionen dafür eingesammelt. Bislang existiert das Flugzeug nur in digitalen Modellen. Doch laut Radia sind die ersten Testflüge bereits in Vorbereitung, der Bau sei zur Hälfte abgeschlossen. Ab 2029 soll die Maschine fliegen.

Details zum größten Flugzeug der Welt

Hinter dem Projekt steht der Luft- und Raumfahrtingenieur und Unternehmer Mark Lundstrom. Er will den Bau von sogenannten Giga-Windparks ermöglichen: Windkraftanlagen in Offshore-Größe, aber an Land. "Damit haben Sie einen Weg zu der günstigsten Energie der Welt", sagte Lundstrom in einem Podcast des Weltwirtschaftsforums. Ziel sei es, bestehende Technologien neu zu kombinieren, um Transportprobleme zu lösen und so die Energiewende zu beschleunigen.