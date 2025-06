Ralf Stegner argumentiert etwa, die SPD dürfe dem BSW und der AfD nicht den Friedensbegriff überlassen. Können Sie wenigstens diesen Punkt nachvollziehen?

Die SPD soll und muss laut und deutlich über Wege zum Frieden reden, daran gibt es doch keinen Zweifel. Sie soll aber nicht die Realität auf den Kopf stellen und so tun, als sei die angeblich fehlende Gesprächsbereitschaft des Westens der Grund dafür, dass weiter gekämpft werde. Nein: Es wird weiter gekämpft, weil der Kriegsherr in Moskau das so will. Und solange das so ist, werden wir die Ukraine auch militärisch unterstützen müssen, damit sie nicht untergeht. Und solange Russland nicht einmal einem Waffenstillstand zustimmt, wird die Diplomatie den Frieden nicht erringen können.

Sozialdemokraten berichten immer wieder von Bürgerdialogen, in denen die Angst vor einer Eskalation des Krieges geschildert wird. Muss man darauf als Regierungspartei nicht eingehen?

Diese Angst gibt es natürlich in der Bevölkerung. Aber es ist auch nicht in Ordnung, den Menschen etwas vorzumachen. Damit werden wir nichts erreichen. Es gibt auch ein großes Bedürfnis nach Sicherheit. Die SPD muss klarmachen, dass wir unsere Verteidigungsausgaben steigern und die Ukraine unterstützen, um letztlich unsere eigene Sicherheit zu erhöhen und die Freiheit unserer Kinder und Enkelkinder zu sichern. Würde Russland den Krieg gegen die Ukraine auf dem Schlachtfeld oder am Verhandlungstisch gewinnen, dann ist Krieg als Mittel zurück in der europäischen Politik und unsere Kinder werden in einem gefährlichen Europa aufwachsen.

Wie groß ist die Strömung innerhalb der SPD, die solche Positionen teilt?

Das lässt sich schwer abschätzen, aber die SPD-Führung hat sich ja bisher während der Kanzlerschaft von Olaf Scholz für einen klaren Kurs entschieden. Dazu braucht es politische Führung. Wenn die nicht kommt, darf man sich über Realitätsverlust nicht wundern.

Würde ein offensives Dazwischengehen der Parteiführung die SPD nicht zerreißen?