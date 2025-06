Videotranskript lesen

„Natürlich ist die Bedrohungsperzeption von der litauischen Bevölkerung hoch, sehr hoch. Man fühlt sich durch Russland bedroht, man fühlt sich sehr bedroht in seiner Souveränität und natürlich das auch basierend auf geschichtlichen Erfahrungen. Und auch deswegen ist es so so wichtig, dass wir hier sind, zusammen mit vielen weiteren Alliierten und für unsere gemeinsamen Werte, für unsere Freiheit einstehen und diese, falls erforderlich, auch verteidigen.



Wir als Militärs bereiten uns grundsätzlich auf alles vor. Ich habe es vorhin angesprochen, wir reden nicht einfach auf Wahrscheinlichkeiten, auch nicht Glauben, sondern wirklich nach realen Fähigkeiten, unseren eigenen, aber vor allem auch den gegnerischen. Und auf diese Szenarien bereiten wir uns vor als NATO in der Gesamtheit. Und natürlich wir als Panzerbrigade 45, Teil einer deutschen Division, Teil von deutschen NATO-Verpflichtungen, die wir eingegangen sind, genauso. Und ich denke, ganz, ganz wichtig ist, und das beginnen wir auch im nächsten Jahr bereits umzusetzen.

Wir werden hier ausbilden und üben. Wir werden unser militärisches Handwerk nachgehen und mit all diesen Engagements, diesen einzelnen Ausbildungen, Übungen, die wir hier durchführen als Panzerbrigade 45 Litauen. Viele weitere andere Alliierte, leisten wir natürlich einen wichtigen Beitrag zur NATO-Abschreckungsfähigkeit. Wir zeigen, dass wir unser Handwerk beherrschen. Wir sind Profis in unserem Tun. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Die natürlich auch auf die andere Seite gegenüber Russland immer wieder es gilt darzustellen.“