Sturmgewehr-Auftrag: Gericht weist Haenel-Beschwerde zurück

Der Streit um einen Gro├čauftrag ├╝ber 120.000 Sturmgewehre hat ein Ende: Das Gericht in D├╝sseldorf hat entschieden. Dennoch d├╝rften bis zur ersten Lieferung Jahre vergehen.

Der Weg zur Neubewaffnung der Bundeswehr mit 120.000 Sturmgewehren ist frei. Das D├╝sseldorfer Oberlandesgericht wies am Mittwoch eine Beschwerde des unterlegenen Bieters, der Th├╝ringer Waffenschmiede C.G. Haenel, zur├╝ck.

Der Bund hatte 2021 entschieden, den prestigetr├Ąchtigen Gro├čauftrag an das Schwarzw├Ąlder Unternehmen Heckler & Koch zu vergeben. Allerdings legte Haenel Rechtsmittel ein, um wieder in das Rennen einsteigen zu k├Ânnen. In dem Beschwerdeverfahren war das OLG die letzte Instanz. Mit dem Beschluss ist klar, dass die Vergabeentscheidung bestehen bleibt.