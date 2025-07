Neue Details: So soll Schwarz-Rot den neuen Wehrdienst planen

Freiwilliger Wehrdienst im Heimatschutz in Burg (Archivbild): Die Bundesregierung arbeitet weiter an Plänen für einen Wehrdienst. (Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/dpa-bilder)

Seit Monaten wird ein Wehrdienst in Deutschland kontrovers diskutiert. Die Bundesregierung will nun offenbar Tempo machen. Ein reformierter, freiwilliger Wehrdienst soll ab nächstem Frühjahr kommen.

Aufbauend auf dieser Heimatschutz-Ausbildung könnten die Freiwilligen sich für weitere Zeiträume verpflichten, um etwa den Lkw-Führerschein zu machen oder sich zum Panzerfahrer ausbilden zu lassen. Verankert werden soll dies im neuen Wehrdienstgesetz, das zunächst auf Freiwilligkeit setzen will. Fehlen trotz der kurzen Ausbildungszeit die nötigen Soldaten, soll eine Form der Wehrpflicht greifen. Diese müsse den Plänen zufolge dann nochmals von Kabinett und Bundestag gebilligt werden, hieß es.

Den Insidern zufolge will Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) das Gesetz Ende August im Kabinett beschließen lassen. Es soll ab 2026 greifen. Ab Mai 2026 könnten erste Soldaten nach dem neuen Gesetz ihren Wehrdienst antreten. Sie würden dann bei Bezahlung und anderen Konditionen deutlich besser gestellt als dies beim derzeitigen Freiwilligendienst der Fall ist.

Der Dienst soll so attraktiv sein, dass damit eine zwangsweise Einziehung von Soldaten gar nicht erst erforderlich ist. Durch den raschen Bau improvisierter Kasernen will man den Insidern zufolge sicherstellen, dass die Freiwilligen möglichst heimatnah trainiert werden können.

Dennoch gilt unter Experten reine Freiwilligkeit als kaum ausreichend – selbst wenn mit dem Sechs-Monats-Dienst zwei Ausbildungsläufe pro Jahr möglich sind. Verteidigungsminister Pistorius will die stehenden Streitkräfte angesichts der russischen Bedrohung und den Nato-Anforderungen von gut 180.000 Soldaten auf 260.000 aufstocken.

Zahl der Reservisten soll sich verdoppeln

Als Nebeneffekt des Wehrdiensts erhofft man sich, dass mehr Soldaten länger bei der Bundeswehr bleiben und damit die aktive Truppe stärken. Vor allem aber soll der Wehrdienst helfen, die Zahl der ausgebildeten Reservisten zu verdoppeln. Derzeit stehen etwa 100.000 zur Verfügung. Ziel für die Gesamttruppe sind also 460.000 Soldaten.

Noch unklar, wer bei Pflicht eingezogen werden soll

Pistorius steht in diesem Punkt unter großem Druck seiner eigenen Partei und Fraktion. Auf dem SPD-Parteitag am vergangenen Wochenende konnte er nach zähen Verhandlungen einen Antrag der Jusos abbiegen, der einen völligen Verzicht auf jede Form der Pflicht vorsah. Die Debatte zeigte, wie umstritten eine Wehrpflicht bei den Sozialdemokraten ist. Die Union will die Pflichtkomponente möglichst verbindlich im Gesetz einbauen. Sie fürchtet, dass für ein späteres, eigenes Pflicht-Gesetz der SPD dann die Kraft fehlen könnte.