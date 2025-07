Pistorius treibt Wehrdienstpläne voran

Freiwilligkeit steht im Vordergrund

In dem Briefing am Donnerstag schilderten Pistorius und Breuer den ausgewählten Unions- und SPD-Abgeordneten, was der neue Wehrdienst beinhalten soll. Vieles davon war bereits bekannt: So sollen künftig alle jungen Männer und Frauen über 18 Jahre einen Fragebogen erhalten, in dem sie Auskunft über ihre körperliche Fitness und ihr Interesse an der Bundeswehr geben. Männer müssen den Fragebogen verpflichtend zurückschicken, Frauen können das freiwillig tun. Bekunden die Männer ihr Interesse an der Bundeswehr, sollen sie zur Musterung. Inwieweit eine Musterungspflicht eingeführt werden soll, die bei Nichterfüllung rechtliche Konsequenzen nach sich zöge, war Teilnehmern zufolge unklar (hier erfahren Sie mehr über das Gesetz).