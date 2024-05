Aktualisiert am 11.05.2024 - 10:41 Uhr

AfD muss Veranstaltung in Bayern kurzfristig verlegen

Unter dem Titel "Mad Max" wollte die AfD am Samstag ein Event mit Spitzenkandidat Maximilian Krah durchführen. Der Wirt des Eventortes sagte wegen Anfeindungen jedoch kurzfristig ab.

Die AfD muss eine für diesen Samstag geplante Wahlkampfveranstaltung im bayerischen Miesbach kurzfristig verlegen. Hintergrund ist die Absage des Wirts, in dessen Restaurant das Event stattfinden sollte. Das berichtet der Münchener "Merkur" unter Bezug auf den Wirt Ercan "Roger" Kösel. Der Inhaber des Restaurants und Biergartens "Schützenwirt" und seine Familie seien bedroht und ihr Auto beschädigt worden.

Die Veranstaltung unter dem Titel "Mad Max: Rebellion gegen den Öko-Wahn" soll demnach nun kurzfristig an einen bisher unbekannten Ort verlegt werden. Der Schriftführer des AfD-Kreisverbands, Jurij Kofner, bestätigte das der Zeitung. Die Alternative gebe es bereits, noch sei sie aber nicht bekannt gegeben worden. An dem Event soll auch der zuletzt in die Kritik geratene AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, teilnehmen. Mehr zu den Vorwürfen gegen Krah und einen ehemaligen Mitarbeiter lesen Sie hier.