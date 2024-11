In der Rede bedankte sich Nouripour zuerst bei seinen Mitarbeitern und der Geschäftsführerin der Partei. Dann richtete er sich an die ebenfalls scheidende Bundesvorsitzende Lang und dankte ihr für die Zusammenarbeit.

Die Passage im Wortlaut

"Ich habe noch einen Dank. Ihr verzeiht, dass ich das besonders hervorheben muss. Ich kam aus der Außenpolitik und dachte, ich habe alles gesehen, aber dann kam Ricarda. Wir sind durch Dinge gegangen, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Aber der eiserne Wille dieser Frau, ihr Humor und ihr 360 Grad-Blick, das war so unglaublich erfrischend. Und wir haben so viel miteinander hinbekommen, worauf wir stolz sein können.

Aber worauf ich am meisten stolz bin: Wir waren die erste Doppelspitze der Grünen, die es jemals geschafft haben – obwohl wir aus völlig verschiedenen Weltanschauungen kommen und völlig verschiedene Biografien haben – dass ihr in drei Jahren kein Wort über Zwietracht zwischen uns in den Zeitungen gelesen habt. So stark haben wir in dieser Zeit zusammengehalten und darauf bin ich am meisten stolz. Vielen Dank Ricarda."