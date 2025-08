Aktualisiert am 01.08.2025 - 13:37 Uhr

Arbeiterin in einer Fabrik in Lesotho (Symbolbild): Im Zuge der Zölle mussten mehrere Fabriken schließen. (Quelle: IMAGO/Wang Guansen/imago-images-bilder)

Fabriken mussten geschlossen werden

Lesotho ist auf den Export von Textilien in die USA angewiesen. Die Wirkung des Zollschocks war daher unmittelbar. Binnen Wochen wurden Aufträge storniert, Fabriken geschlossen und tausende Menschen entlassen. Laut einem Bericht von "The Frontier Report" erklärte die Regierung des Landes den wirtschaftlichen Ausnahmezustand. Besonders betroffen: Frauen, die in der Textilindustrie den Großteil der Arbeitsplätze stellen. Auch angrenzende Wirtschaftsbereiche wie Transport, Gastronomie und Wohnungsvermietung litten massiv unter dem Einbruch.