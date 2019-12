"Für Menschen wie mich kein Platz mehr"

SPD-Wirtschaftsexperte tritt aus Partei aus

13.12.2019, 11:56 Uhr | AFP

SPD-Wirtschaftsexperte Harald Christ: "Ich sehe meine Wirtschafts- und Mittelstands Position in dem zunehmenden Links-Ruck nicht mehr repräsentiert." (Quelle: imago images)

Die SPD hat ein neues Führungsduo – und ein Mitglied weniger. Der ehemalige Mittelstandsbeauftragte Harald Christ ist aus der Partei ausgetreten. Er war unzufrieden mit dem neuen Kurs der Genossen.

Der Unternehmer und frühere SPD-Mittelstandsbeauftragte Harald Christ will zum Jahreswechsel aus der Partei austreten. "Mehr als mein halbes Leben war ich Sozialdemokrat - jetzt musste ich diese schwere emotionale Entscheidung treffen", sagte Christ der "Bild"-Zeitung. Er teilte dies demnach bereits schriftlich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil mit.

"Die Sozialdemokratie hat mir den Aufstieg ermöglicht – heute bin ich an dem Punkt angekommen, dass für Menschen wie mich kein Platz mehr in dieser Partei ist", sagte Christ weiter. "Ich sehe meine Wirtschafts- und Mittelstands Position in dem zunehmenden Links-Ruck nicht mehr repräsentiert". Da er bei den Sozialdemokraten inzwischen "auf verlorenem Boden" stehe, sei "die Entscheidung nur konsequent".

Christ hatte bereits Ende September seinen Rückzug vom Amt des SPD-Mittelstandsbeauftragten angekündigt. Auch dies hatte er mit einem zunehmenden "Linkskurs" der SPD begründet.