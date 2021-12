"Werfe meinen Hut in den Ring"

Emily Büning will politische Geschäftsführerin der Grünen werden

16.12.2021, 12:30 Uhr | t-online, cck, AFP

Emily Büning: Die ehemalige Grüne-Jugend-Bundessprecherin will Michael Kellner beerben. (Archivbild) (Quelle: Sven Simon/imago images)

Die Grünen suchen eine neue politische Geschäftsführerin: Nun meldet sich die erste Bewerberin. Der bisherige Amtsinhaber wechselt mit Robert Habeck ins Wirtschaftsministerium.

Die bisherige Organisations-Chefin der Grünen, Emily Büning, will neue Bundesgeschäftsführerin der Partei werden. "Ich werfe meinen Hut in den Ring und bewerbe mich als Politische Geschäftsführerin", schrieb Büning am Donnerstag auf Twitter. Sie kandidiert damit für die Nachfolge von Michael Kellner, der als Parlamentarischer Staatssekretär ins Klimaschutzministerium von Robert Habeck wechselt.

Der Posten des Bundesgeschäftsführers bei den Grünen entspricht dem der Generalsekretäre in anderen Parteien. Büning ist seit 2012 Organisatorische Geschäftsführerin der Partei, und gilt somit als "Chefin des Hauses" in der Berliner Parteizentrale. Sie ist gut vernetzt in der Partei, stand aber mit ihrer bisherigen Tätigkeit nicht im Rampenlicht der Öffentlichkeit.



Büning bislang einzige Kandidatin

Die 36-jährige Büning ist bislang die einzige Kandidatin für die Kellner-Nachfolge. Die Wahl der neuen Bundesgeschäftsführerin soll auf dem digitalen Parteitag der Grünen Ende Januar über die Bühne gehen. Dort werden auch die neuen Vorsitzenden gewählt.



Um die Nachfolge der bisherigen Vorsitzenden Habeck und Annalena Baerbock bewerben sich die bisherige stellvertretende Parteichefin Ricarda Lang und der Außenpolitiker Omid Nouripour. Baerbock hat in der Ampel-Regierung das Auswärtige Amt übernommen.