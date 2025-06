Tim Klüssendorf ist auf dem SPD-Bundesparteitag in Berlin mit einem Stimmenanteil von 90.76 Prozent zum neuen Generalsekretär gewählt worden. Der 33-jährige Parteilinke aus Lübeck soll mit dafür sorgen, dass die SPD neben ihrer Regierungsverantwortung als Partei ein eigenständiges Profil zeigt und aus dem Umfragetief herauskommt. Derzeit steht die SPD bei 16 Prozent in Umfragen.

In seiner Bewerbungsrede kündigte Klüssendorf an, er wolle dafür sorgen, "dass echte Mitbestimmung in dieser Partei wieder möglich ist". Zudem wolle er sich für mehr Verteilungsgerechtigkeit einsetzen, denn "der Wohlstand in Deutschland wächst, aber immer weniger haben etwas davon". In der Auseinandersetzung mit der zumindest in Teilen rechtsextremen AfD setzt Klüssendorf auch auf ein rechtliches Vorgehen mit dem möglichen Ergebnis eines Parteiverbots.