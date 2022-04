"Nach reiflicher Überlegung"

Linken-Chefin Hennig-Wellsow erklärt sofortigen Rücktritt

20.04.2022, 14:00 Uhr | dpa

Die Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow hat am Mittwoch ihren sofortigen Rücktritt als Co-Parteivorsitzende bekannt gegeben. Neben privaten Gründen ging sie auch auf Sexismus-Vorwürfe in der Partei ein.

Die Linkspartei verliert eine ihrer beiden Vorsitzenden: Susanne Hennig-Wellsow erklärte am Mittwochmittag, sie werde mit "sofortiger Wirkung" von ihrem Amt als Parteichefin zurücktreten. In einer Erklärung auf ihrer Website sprach sie von "vermeidbaren Fehlern, die auch ich gemacht habe".

Neben einem Verweis auf ihre private Lebenssituation – etwa die Fürsorge für ihren achtjährigen Sohn– nannte Hennig-Wellsow vor allem parteiinterne Gründe für ihren Rückzug: Die letzen Monate seinen "eine der schwierigsten Phasen in der Geschichte unserer Partei" gewesen. Hennig-Wellsow forderte "neue Gesichter, um glaubwürig zu sein".

Speziell der "Umgang mit Sexismus in den eigenen Reihen" habe eklatante Defizite der Partei offengelegt, so Hennig-Wellsow in ihrer Erklärung. "Ich entschuldige mich bei den Betroffenen und unterstütze alle Anstrengungen, die jetzt nötig sind, aus der LINKEN eine Partei zu machen, in der Sexismus keinen Platz hat."

Vorwürfe sexualisierter Gerwalt im hessischen Landesverband

Am vergangenen Freitag waren über einen Bericht das Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" mutmaßliche Fälle sexualisierter Gewalt in der hessischen Linkspartei öffentlich geworden. Es gebe verschiedene Dokumente mit Hinweisen auf "mutmaßliche Grenzüberschreitungen, Machtmissbrauch und eine toxische Machokultur", schrieb das Nachrichtenmagazin nach Gesprächen mit zehn Frauen und Männern.

Der geschäftsführende Landesvorstand hatte dazu erklärt, die aufgeworfenen Anschuldigungen sehr ernst zu nehmen. Auch die Co-Bundesvorsitzende Janine Wissler, ehemalige Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag, hatte mitgeteilt, die Vorwürfe von sexueller Belästigung, sexueller Gewalt und Missbrauch sehr ernst zu nehmen und sofort gehandelt zu haben, als ihr derartige Vorwürfe bekannt geworden seien. Der Parteivorstand habe im Oktober 2021 eine Vertrauensgruppe eingesetzt, als Hilfsinstanz für Betroffene.

Der Parteisprecher sagte der dpa, dass bei der Sondersitzung des Parteivorstands an diesem Mittwoch auch über die Zusammensetzung dieser Vertrauensgruppe beraten werde. Alle Mitglieder des Bundesvorstands hätten ausnahmslos Interesse an einem Gespräch über den weiteren Fahrplan bekundet.