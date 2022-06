Berliner AfD-Delegierte endgültig von Parteitag ausgeschlossen

Schwere Vorwürfe direkt vor dem AfD-Parteitag im sächsischen Riesa: Nachdem das Bundesschiedsgericht der AfD alle 24 AfD-Delegierten aus Berlin von dem Parteitag ausgeschlossen hat, haben Betroffene vor dem Landgericht Berlin geklagt. Am Donnerstagabend hieß es dann von zwei Klägern aus Berlin: Das Landgericht habe entschieden – und zwar nicht in ihrem Sinne.

Von Storch weist VorwĂĽrfe zurĂĽck

In mindestens einem Fall habe ein so als Delegierter gewähltes AfD-Mitglied nicht einmal von diesem Vorgang gewusst, heißt es in dem Urteil des Bundesschiedsgerichts von Mittwoch, das t-online vorliegt. Von Storch weist das zurück, sie teilte bereits am Mittwoch mit, dass die "Angriffe" auf sie "faktisch falsch und politisch motiviert" seien.